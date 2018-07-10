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Происшествия

10 июля 2018, 12:52

Из затопленной пещеры в Таиланде вывели одиннадцатого подростка

происшествия за рубежом

Фото: AP/Royal Thai Navy

Одиннадцатого подростка вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, передает РИА Новости.

Сейчас ребенок находится на пути в полевой госпиталь у выхода. Ранее сообщалось, что в третий день операции из пещеры подняли двух подростков.

За два дня эвакуации спасатели вытащили восьмерых подростков. Всех их доставили в больницу, где детям предстоит реабилитация.

12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения, которое произошло в результате ливня. Всех обнаружили в пещере живыми 2 июля, но ослабевшими от голода. 8 июля стартовала операция по спасению. В третью ее фазу планируется вытащить всех пострадавших.

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