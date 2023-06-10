Жителя Воскресенска арестовали по делу об убийстве сожительницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители предъявили обвинение в убийстве 28-летней женщины 26-летнему жителю Воскресенска. Злоумышленника арестовали, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

"По данным следствия, 7 июня 2023 года между обвиняемым и его сожительницей в квартире, расположенной в Воскресенске, произошел конфликт на фоне совместного распития спиртных напитков. В ходе развития ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары, после чего задушил женщину", – говорится в сообщении.

После этого злоумышленник обратился в правоохранительные органы и признал вину. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что внук 1996 года рождения не менее двух раз ударил свою 70-летнюю бабушку в голову грифом гантели. В результате этого женщина скончалась на месте происшествия.