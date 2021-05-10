Число пострадавших при столкновении фуры с автобусом в Пензенской области выросло до 10

10 мая, 23:22
Фото: vk.com/penzanutie
Число пострадавших при столкновении фуры с автобусом в Пензенской области выросло до десяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Восемь пострадавших пассажиров, также оба водителя обратились за медпомощью. (Есть. – Прим. ред.) одна погибшая, несовершеннолетняя", – отметили в ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что рейсовый автобус направлялся из Пензы в Кижеватово. Прокуратура начала проверку соответствия условий дорожного движения требованиям безопасности.
В региональном МЧС сообщили, что в настоящее время спасатели завершили работы по освобождению пострадавших, которых зажало под фурой.
Движение на дороге не перекрыто, машины следуют свободно, отметили в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области.
Ранее стало известно, что в 20:49 на 651-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" произошла серьезная авария: фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди.
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