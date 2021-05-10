Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием автобуса в Пензенской области

10 мая, 22:34
Фото: 58.mchs.gov.ru
В Пензенской области фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди, в результате чего один человек погиб, а шесть пострадали. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
"По предварительной информации, одна погибшая девушка. Еще шесть (Человек – Прим. ред.) пострадали", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на 651-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в 20:49. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП в Ульяновске. Водители и пассажиры двух легковых автомобилей были направлены в медучреждения, двое из них – дети. По предварительным данным областной прокуратуры, виновницей аварии стала находившаяся за рулем Skoda Rapid женщина.
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