Москвич попал в больницу из-за "болгарки"

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Житель Москвы попал в больницу после неосторожного обращения с углошлифовальной машинкой. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером во вторник, 9 апреля. Мужчина 1987 года рождения обратился в столичную больницу с резаной раной лобной области.

Он рассказал, что, занимаясь ремонтом, повредил голову диском "болгарки". Инцидент произошел в квартире на улице Кировоградская. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

