В Шереметьеве молния ударила в самолет

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В столичном аэропорту Шереметьево молния ударила в самолет, который заходил на посадку. На корпусе лайнера обнаружены следы поражения атмосферным электричеством, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Инцидент произошел вечером во вторник, 9 апреля. Командир широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330 связался с диспетчерами и сообщил о попадании в корпус лайнера молнии. Лайнер совершал рейс из Нью-Йорка в Москву и сделал посадку в Шереметьеве.

"Инцидент произошел на высоте около трех тысяч метров. Лайнер удалось благополучно посадить", – рассказал источник. Сведений о пострадавших нет.

Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолета. Если будут выявлены поломки, его не допустят к полетам.

В марте этого года молния попала в самолет авиакомпании "Победа", который летел из Казани в Сочи. Инцидент произошел при заходе на посадку на удалении 35 километров от сочинского аэропорта. Пассажиров, которые должны были лететь этим самолетом, отправили другими рейсами.