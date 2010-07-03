В Шереметьеве молния ударила в самолет

В столичном аэропорту Шереметьево молния ударила в самолет, который заходил на посадку. На корпусе лайнера обнаружены следы поражения атмосферным электричеством, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.
Инцидент произошел вечером во вторник, 9 апреля. Командир широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330 связался с диспетчерами и сообщил о попадании в корпус лайнера молнии. Лайнер совершал рейс из Нью-Йорка в Москву и сделал посадку в Шереметьеве.
"Инцидент произошел на высоте около трех тысяч метров. Лайнер удалось благополучно посадить", – рассказал источник. Сведений о пострадавших нет.
Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолета. Если будут выявлены поломки, его не допустят к полетам.
В марте этого года молния попала в самолет авиакомпании "Победа", который летел из Казани в Сочи. Инцидент произошел при заходе на посадку на удалении 35 километров от сочинского аэропорта. Пассажиров, которые должны были лететь этим самолетом, отправили другими рейсами.
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