Молния попала в самолет при посадке в Сочи

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Молния попала в самолет авиакомпании "Победа", который летел из Казани в Сочи. Инцидент произошел при заходе на посадку на удалении 35 километров от сочинского аэропорта, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, лайнер осмотрели специалисты. Из Сочи самолет вылетел в столичный аэропорт Внуково без пассажиров на борту.

Пассажиров, которые должны были лететь этим самолетом, отправили другими рейсами.

В ноябре 2017 молния ударила в лайнер авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Лиму. Это случилось вскоре после взлета в аэропорту Схипхол. ЧП попало на видео. На кадрах видно, как молния пронизывает борт и выходит из левого крыла.