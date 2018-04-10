МЧС повторно обследует место крушения Ан-148

Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак

МЧС повторно обследует место крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", передает ТАСС.

Дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России прибыла к месту ЧП утром 10 апреля. Спасателям предстоит осмотреть квадрат места падения самолета.

На место крушения также должны приехать родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин. Он проинформирует жителей о мерах, принимаемых для поиска останков тел и личных вещей погибших.

Трагедия произошла 11 февраля в Раменском районе. Пассажирский самолет Ан-148 выполнял рейс Москва – Орск. Судно принадлежало "Саратовским авиалиниям" и находилось в эксплуатации перевозчика с 2016 года. На борту находился 71 человек, все пассажиры и экипаж самолета погибли.

Одной из основных версий о причинах трагедии стала некорректная работа датчиков скорости самолета. Не исключено, что из-за противоречивых данных воздушное судно потеряло высоту через несколько минут после взлета.

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