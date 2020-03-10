Женщина в Хабаровске прогнала из банка грабителя, угрожавшего ножом

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В хабаровском банке женщина прогнала грабителя, угрожавшего ножом, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в отделении банка по улице Краснореченской. В здание ворвался неизвестный и, угрожая ножом, стал требовать денег. Сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор.

В результате злоумышленник покинул помещение без денег. Женщина получила травму руки. Прибывшие на место происшествия врачи оказали ей медицинскую помощь.

Полиция устанавливает личность нападавшего, ведется его розыск.

Ранее на юге Москвы задержали мужчину, который попытался украсть мобильный телефон у девушки, однако получил отпор.

Также на севере столицы организовали разбойное нападение на продуктовый магазин. Двое мужчин ничего не взяли, однако спустя время были взяты под стражу.