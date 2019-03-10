Пожар в цехе с краской на севере Москвы потушен

Фото: канал Москва 24

Спасатели потушили пожар, который вспыхнул днем 10 марта в складском комплексе на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Пожар ликвидирован, производится проливка горевших конструкций", − уточнили ТАСС в экстренных службах города.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ на месте пожара не превышает норму, рассказал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. По его словам, лаборатория главного управления МЧС России проводила замеры, угрожающих факторов не зарегистрировано, передает РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило в ЦУКС МЧС в 16:56. Огонь охватил площадь, равную двум тысячам квадратных метров. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли и стен на площади более 1 тысячи "квадратов".

Специалисты присвоили возгоранию второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении участвовал вертолет Московского авиационного центра.