Крупный пожар на складе на севере Москвы локализован

Фото: канал Москва 24

Сотрудники МЧС локализовали пожар в складском комплексе на 1-й Магистральной улице на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как уточнили в столичном главке МЧС, возгорание удалось локализовать в 18:27.

Площадь пожара в цехе по производству краски составляет две тысячи квадратных метров. В горящем здании, по данным Интерфакса, обрушилась не только кровля, но и стены.

К тушению привлекли вертолет Ка-52 Московского авиационного центра. На место ЧП также прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, сообщает РИА Новости. Информации о пострадавших не поступало.