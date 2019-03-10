Складской комплекс загорелся на севере столицы

Фото: телеграмм-канал BAZA

Складской комплекс загорелся на 1-й Магистральной улице на севере столицы, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, там горит цех по производству краски, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В горящем здании обрушилась крыша.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах города, пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, По словам собеседника агентства, площадь обрушения превысила 1 тысячу "квадратов".

Спасатели не исключили, что огонь может перекинуться на соседние здания. К тушению пожара привлекли вертолет.