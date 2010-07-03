Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение троллейбусов на севере Москвы восстановлено после сбоя. Об этом сообщается в микроблоге транспортного комплекса столицы в Twitter.

Несколько троллейбусов задерживались на Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети. По данным транспортного комплекса Москвы, сбой произошел в движении троллейбусов № 20, 21, 35 и 65.

Пока контактную сеть чинили, пассажиров перевозили компенсационные автобусы.