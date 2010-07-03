Сбой в движении троллейбусов произошел на севере Москвы

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Несколько троллейбусов задерживаются на севере столицы, сообщили в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Уточняется, что на Хорошевском шоссе задержано движение троллейбусов № 20, 21, 35 и 65. Это произошло из-за повреждения контактной сети.

На Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задержано движение троллейбусов № 20, 21, 35 и 65. На данных маршрутах работают компенсационные автобусы. — Московский транспорт (@DtRoad) 10 марта 2019 г.



В транспортном комплексе также отметили, что, пока идет устранение неисправности, на этих маршрутах запустили компенсационные автобусы.

Ранее сообщалось о снегопаде в ряде районов столицы в воскресенье, 10 марта. Из-за ухудшения погоды водителей и пешеходов попросили быть внимательнее на дорогах.