Число погибших при пожаре в ТиНАО возросло до трех

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Число погибших при пожаре в деревянном доме в ТиНАО возросло до трех человек. Об этом информирует официальный сайт столичного главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пожар был локализован в 19:32. При этом полностью потушить возгорание удалось в 21:04.

В МЧС добавили, что общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

О возгорании стало известно вечером в четверг, 10 февраля. Пожар случился по адресу поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, улица Карла Маркса, дом 26.

Изначально сообщалось, что жертвами пожара стали два человека.