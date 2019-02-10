Видео с "брошенной" на полу пациенткой объяснили в Стерлитамаке

Врачи Стерлитамакской клинической больницы № 1 объяснили, что происходит на кадрах, где пациентка учреждения лежит на полу. Одна из медсестер утверждает, что ее коллеги ждали, пока у женщины пройдут судороги, сообщает портал Gorobzor.ru.
Со слов сотрудницы, во время припадка пациентка должна была оставаться на твердой поверхности. "Нельзя трогать человека и поднимать его", – пояснила медсестра.
Между тем, башкирский Минздрав уже проводит внутреннюю проверку по данному инциденту.
Скандал начался после публикации ролика в социальной сети "ВКонтакте". Одна из пациенток написала, что ее соседка по палате лежала на полу один час 20 минут. За это время врач к женщине так и не подошел.
Затем в палату пришли две медсестры. Увидев, что на полу лежит пациентка, они осмотрели ее и измерили давление. Поднимать женщину они не стали. Позже они переложили больную на одеяло и дали ей воды.
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