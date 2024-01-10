10 января, 23:27Происшествия
Погранслужба Украины заявила, что инцидента с применением оружия на границе с ПМР не было
Фото: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не зафиксировала никаких инцидентов со стрельбой на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину", – заявил он.
Демченко также отметил, что этот анклав имеет "пророссийскую направленность".
Ранее в Приднестровской Молдавской Республике заявили, что на границе с Украиной произошла стрельба, после чего двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию. По данным министерства государственной безопасности непризнанной республики, инцидент произошел 7 января 2024 года.
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