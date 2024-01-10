Погранслужба Украины заявила, что инцидента с применением оружия на границе с ПМР не было

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Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская сторона не зафиксировала никаких инцидентов со стрельбой на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину", – заявил он.

Демченко также отметил, что этот анклав имеет "пророссийскую направленность".

Ранее в Приднестровской Молдавской Республике заявили, что на границе с Украиной произошла стрельба, после чего двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию. По данным министерства государственной безопасности непризнанной республики, инцидент произошел 7 января 2024 года.

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