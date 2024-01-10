Воробьев сообщил об аварии на магистральном трубопроводе в Новых Химках

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Авария произошла на магистральном трубопроводе в Новых Химках, ее планируется ликвидировать до 02:00 четверга, 11 января. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, из-за аварии вечером в среду, 10 января, "Мосэнерго" пришлось остановить подачу отопления и горячей воды в дома по улицам Марии Рубцовой, Дружбы, Парковой, 9 Мая, Лавочкина, Машинцева, Молодежной, Строителей, Бабакина, Панфилова, Горшина и Родионова, а также Нагорном, Ленинградском и Новокуркинском шоссе, Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова и в Молодежном проезде.

Воробьев уточнил, что в настоящее время все четыре котла котельной работают. Однако в 35 домов в микрорайоне между улицами Маяковского и Лавочкина тепло идет со сниженными параметрами.

"С момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа", – указал он.

Также глава региона подчеркнул, что аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия произошедшего.

Ранее стало известно, что ситуация с подачей отопления улучшилась после реакции региональной прокуратуры. Речь в пресс-службе ведомства шла о Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области.

Самой резонансной аварией на коммунальных сетях в регионе стал прорыв на теплотрассе от котельной "Климовского специализированного патронного завода", который произошел в ночь на 5 января. Из-за этого в многоквартирные дома Подольска была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Лишь 6 января работу котельной удалось стабилизировать. После инцидента замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ решил национализировать завод. Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех".

По словам губернатора Воробьева, подать отопление во все дома Подольска планировали до утра 10 января.

В подмосковном Климовске после аварии к отоплению переподключили более 120 домов