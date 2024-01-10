Полиция Непала задержала "мальчика-Будду" за сексуальное насилие над последователями – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала духовного лидера Раму Бахадура Бомджана, известного как мальчик-Будда и обвиняемого в сексуальном насилии над последователями, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Духовного лидера якобы задержали в Катманду. Правоохранители разыскивали его несколько лет по ряду обвинений, в том числе в изнасиловании 15-летней девочки и причастности к исчезновению четырех человек. Обвинения против духовного лидера выдвинули в 2020 году.

Бомджан привлек внимание СМИ в 2005 году, когда он якобы медитировал без еды, воды и сна в течение нескольких месяцев. Тогда же журналисты прозвали его мальчиком-Буддой.

Ранее писателя Фредерика Бегбедера, автора романов "Любовь живет три года" и "99 франков", поместили под стражу во Франции. Как уточнил прокурор республики в городе По Родольф Жарри, Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате департамента Атлантические Пиренеи 12 декабря.

По словам прокурора, автора допросят в рамках предварительного расследования. Это дело не связано с наркотическими веществами, заявил он, но больше комментариев не давал. Позже стало известно, что причиной задержания писателя стала поданная против него жалоба об изнасиловании.