Открытое горение ликвидировано на НПЗ в Ухте – МЧС

Фото: скриншот телеграм-канала "Карточный Домик: Россия"
Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.
"Открытое горение было ликвидировано", – сообщили в ведомстве.
При этом появилась информация, что пожар был локализован на площади в 800 квадратных метров.
"В настоящее время пожарными проводится обвалование территории и недопущение распространения огня", – подтвердили в пресс-службе.
В то же время лаборатория сообщила об отсутствии превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ из-за пожара.
"Превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время. Ситуация находится на контроле МЧС России", – подытожили в министерстве.
Ранее сообщалось о возникновении пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Площадь возгорания достигала тысячи квадратных метров.