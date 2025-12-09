Форма поиска по сайту

09 декабря, 12:26

Происшествия

Умер находившийся под следствием экс-глава самарского Минфина Прямилов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, находившийся под следствием по делу об организации преступного сообщества, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что экс-чиновник болел, однако его диагноз не уточняется.

Прямилова задержали в октябре 2024 года. Затем суд заключил его под стражу по делу о превышении должностных полномочий при получении средств инфраструктурного кредита и резервного фонда Самарской области для финансирования строительства метро.

Спустя время следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества нескольким чиновникам областного правительства, которые находились под следствием. Среди них, помимо Прямилова, были экс-председатель правительства региона Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.

Ранее правоохранители задержали бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Дагестана Изи Алиева. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и получении взяток организованной группой в особо крупном размере.

По версии следователей, Алиев и его подчиненные систематически получали взятки за назначение соцпособий на детей. Ущерб бюджету Соцфонда России от их действий превысил 1,4 миллиарда рублей.

происшествиярегионы

Главное

