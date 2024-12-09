Собака получила удар током во время прогулки в Калуге

Фото: телеграм-канал "kp40.ru - Калуга, Обнинск и Калужская область. Новости"

Пес Берлин получил удар током во время прогулки с хозяйкой по пешеходной зоне дамбы через Яченское водохранилище в Калуге, передает телерадиокомпания

"Ника ТВ".

Владелица питомца рассказала, что во время прогулки Берлин упал на землю и стал кричать. Его лапы выгибались, а из пасти шла кровь. Когда собаку положили на одеяло, она стала успокаиваться, но, спустя время, все повторилось снова. Мужчина, который пытался поднять пса с земли, тоже получил удар током. Его спасли резиновые сапоги.

По данным СМИ, пешеходная зона пользуется популярностью у местных жителей, особенно спортсменов.

После инцидента специалисты центра электросетей обесточили столб уличного освещения. На месте ЧП должны провести работы по устранению проблемы, а также дополнительный осмотр всей линии освещения дамбы.

Также прокурор региона Константин Жиляков поручил организовать проверку по факту происшествия. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.

В нескольких метрах от берега работники МГПСС подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, поэтому его сразу вернули хозяйке.