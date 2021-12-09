Летчик спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем в Псковской области

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Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем. Судно совершило посадку на неподготовленную площадку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Происшествие случилось на аэродроме Кресты в Псковской области во время плановых учебно-тренировочных полетов. У одного из самолетов на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя. Судно перестало набирать высоту и начало терять скорость. На борту в это время находились 10 десантников и 3 члена экипажа.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", – рассказали в министерстве.

Летчик успешно совершил посадку самолета. Никто не пострадал. Главнокомандующий ВКС представит Кабакова к награде за мужество.

Ранее сообщалось, что аэробус А321 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники. Посадка прошла благополучно. Сажать лайнер пришлось на ручном управлении, на борту находились 199 человек.

