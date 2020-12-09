Пожар произошел на Таллинском месторождении в Оренбургской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения–2, которая располагается в Оренбургской области. Об этом сообщает МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что пожар вспыхнул в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Мужчина 1993 года рождения получил термические ожоги и был госпитализирован.

На месте происшествия работают специалисты. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее специалистам инженерных компаний удалось ликвидировать последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве.

По предварительным данным, причиной возгорания на площади 10 квадратных метров послужило короткое замыкание на силовом кабеле.