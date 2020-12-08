Последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в столице ликвидировали

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Специалистам инженерных компаний удалось ликвидировать последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте. Об этом ТАСС заявили представители ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"8 декабря в 15:54, по сообщению ПАО "Россети", аварийно-восстановительные работы завершены, все КЛ, проложенные в коллекторе, включены в работу", – заявили в пресс-службе.

Коллектор с водопроводом и линиями связи горел на севере Москвы по адресу: Ленинградское шоссе, дом 33. По предварительным данным, причиной возгорания на площади 10 квадратных метров послужило короткое замыкание на силовом кабеле.

В МОЭК сообщили, что теплоснабжение жителей домов на Ленинградском проспекте не было нарушено.