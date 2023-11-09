В МЧС сообщили, что пять человек погибли из-за ракетного удара ВСУ по Скадовску

Фото: телегрм-канал "ГЕНИЧЕСК ОНЛАЙН. ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ"

Пять жителей Скадовска в Херсонской области погибли после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых 5 человек погибли, 10 госпитализированы в Скадовскую ЦРБ", – сказано в сообщении ведомства.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале заявил, что после обстрела Скадовска со стороны ВСУ были госпитализированы 11 человек. Он добавил, что сейчас врачи продолжают оказывать им необходимую медпомощь.

В Минздраве Херсонской области добавили, что состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

"При необходимости специализированного лечения мы направим пациентов в медицинские учреждения других регионов России", – рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сата в телеграм-канале.

Ранее ВСУ произвели массированный ночной удар по Новой Каховке. Снаряд прилетел на территорию городского водоканала, из-за чего в здании были выбиты окна, повреждена крыша и автомобильные боксы. Кроме того, повреждения имеются и на территории станции скорой помощи, там выбиты стекла. В администрации уточнили, что обошлось без пострадавших.

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