Росавиация вернулась к расследованию посадки самолета в поле под Новосибирском

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Росавиация решила отозвать отчет по результатам расследования причин экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле под Новосибирском и начать новое дорасследование по этому инциденту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова.

По информации источника, причиной отзыва отчета стали вновь открывшиеся обстоятельства. Для проведения дорасследования была назначена новая комиссия с участием представителей авиакомпаний "Уральских авиалиний", "Аэрофлота", "Авиашколы Аэрофлота" и Уральского МТУ Росавиации. Кроме того, Федоров разрешил привлекать к расследованию требуемых экспертов.

Издание также отмечает, что возобновление расследования последовало после приказа руководства Росавиации, которое посчитало, что отчет от 31 октября является некачественным. Тогда в комиссии присутствовали представители "Уральских авиалиний", Уральского и СЗ МТУ Росавиации, западного-сибирского филиала "Госкорпорации по организации воздушного движения" и "С7 Инжиниринг" ("дочка" S7 Airlines по техобслуживанию самолетов).

В качестве причины происшествия представители прошлой комиссии указали допущение пилотом ошибки в определении положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, а также в расчетах требуемого количества топлива. Также в отчете отмечается неоптимальное распределение нагрузки экипажем и отсутствие своевременного контроля за расходом топлива при отправке на запасной аэродром.

Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо в поле в Убинском районе. На борту находились более 160 человек. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

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