Движение на Садовом кольце восстановлено после аварии у ТЦ "Атриум"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено после ДТП с пятью автомобилями у торгового центра "Атриум". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Авария произошла на улице Земляной Вал в районе дома 21/2, строения 1.

Сообщалось, что два человека в результате ДТП пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.

