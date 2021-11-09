В Москве пропал сын бизнесмена Хасбулатова, открывшего первый в СССР "Макдоналдс" – СМИ

11:22
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Тимур Хасбулатов, сын открывшего первый в СССР "Макдоналдс" предпринимателя Хамзата Хасбулатова, пропал без вести в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся", – рассказал он.
По словам женщины, в последний раз Тимур выходил на связь 30 сентября.
По данному факту организована проверка. Источник отметил, что ранее мужчина уже уходил из дома, однако в тот раз правоохранителям его удалось найти.
Хамзат Хасбулатов в 1990 году открыл первый в СССР ресторан "Макдоналдс" на Пушкинской площади в центре столицы.
Ранее СМИ сообщили о пропаже актрисы Светланы Светличной. По информации ряда источников, о ее исчезновении рассказал сын, однако впоследствии мужчина уточнил, что не обращался в правоохранительные органы. Позднее артистку нашли живой.
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