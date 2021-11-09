СК проверяет обстоятельства аварии с автобусом в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае следователи проверяют обстоятельства аварии с участием автобуса с 25 пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Согласно данным следствия, инцидент произошел утром во вторник на 47-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре – Амурск. Водитель автобуса рейса № 103 село Вознесенское – город Амурск, в котором находились 25 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге, в результате он съехал в кювет и опрокинулся на бок.

"По предварительным данным, шесть пассажиров обратились за медпомощью. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована в Амурскую ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение. Проводится процессуальная проверка", – говорится в сообщении.

В краевом ГИБДД уточнили, что на момент аварии водитель автобуса был в трезвом состоянии, его документы были в порядке.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Серьезные травмы получили водитель и пассажир иномарки, также пострадали шесть пассажиров автобуса.