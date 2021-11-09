СК проверяет обстоятельства аварии с автобусом в Хабаровском крае

09:19
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае следователи проверяют обстоятельства аварии с участием автобуса с 25 пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Согласно данным следствия, инцидент произошел утром во вторник на 47-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре – Амурск. Водитель автобуса рейса № 103 село Вознесенское – город Амурск, в котором находились 25 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге, в результате он съехал в кювет и опрокинулся на бок.
"По предварительным данным, шесть пассажиров обратились за медпомощью. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована в Амурскую ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение. Проводится процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
В краевом ГИБДД уточнили, что на момент аварии водитель автобуса был в трезвом состоянии, его документы были в порядке.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Серьезные травмы получили водитель и пассажир иномарки, также пострадали шесть пассажиров автобуса.
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