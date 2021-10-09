Пассажирский теплоход, перекрывший канал имени Москвы, отбуксировали

17:36
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пассажирский теплоход "Константин Коротков", перекрывший судовой ход в канале имени Москвы, отбуксировали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воднотранспортного комплекса.
Инцидент произошел утром 9 октября: судно совершило навал на правый берег канала на 122,9 километре после расхождения с теплоходом "Тольятти".
"Расследование транспортного происшествия ведет Ространснадзор", – сообщили в ФГБУ "Канал имени Москвы", добавив, что владельцем теплохода является судоходная компания "ВодоходЪ".
В пресс-службе уточнили, что в момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сам теплоход также не получил значительных повреждений и пробоин.
Для оказания помощи по снятию теплохода с мели подошли буксир БТП-622 и баржа 7671. При этом в 10:15 теплоход самостоятельно снялся с мели, в 13:15 его стали буксировать в Татищевское уширение, где он находится и в данный момент, ожидая комиссию.
Отмечается, что судоходству "Константин Коротков" не мешает.
Ранее российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в проливе Босфор. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ рулевого управления турецкого судна.
В Подмосковье теплоход сел на мель и спровоцировал затор
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