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Происшествия

17:36

Пассажирский теплоход, перекрывший канал имени Москвы, отбуксировали

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажирский теплоход "Константин Коротков", перекрывший судовой ход в канале имени Москвы, отбуксировали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воднотранспортного комплекса.

Инцидент произошел утром 9 октября: судно совершило навал на правый берег канала на 122,9 километре после расхождения с теплоходом "Тольятти".

"Расследование транспортного происшествия ведет Ространснадзор", – сообщили в ФГБУ "Канал имени Москвы", добавив, что владельцем теплохода является судоходная компания "ВодоходЪ".

В пресс-службе уточнили, что в момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сам теплоход также не получил значительных повреждений и пробоин.

Для оказания помощи по снятию теплохода с мели подошли буксир БТП-622 и баржа 7671. При этом в 10:15 теплоход самостоятельно снялся с мели, в 13:15 его стали буксировать в Татищевское уширение, где он находится и в данный момент, ожидая комиссию.

Отмечается, что судоходству "Константин Коротков" не мешает.

Ранее российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в проливе Босфор. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ рулевого управления турецкого судна.

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