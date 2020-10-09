В Махачкале сильный ветер снес крышу пятиэтажки

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Крыша пятиэтажного здания в Махачкале повреждена из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану.

"Часть крыши пятиэтажного здания в Махачкале на улице Североосетинской, 73, снесло из-за сильного ветра. Она повисла на проводах, которые начали искрить. Сообщений о пострадавших нет", – уточнили спасатели.

К месту уже направились сотрудники МЧС, администрации Махачкалы и службы жизнеобеспечения города.

В июле в Саратове ураганный ветер сорвал крышу двухэтажного здания. Огромная конструкция взлетела над строением и рухнула на землю.

В мае из-за штормового ветра сорвало крышу дома в Новороссийске. За считанные секунды металлические листы разлетелись по всему двору. В результате произошедшего никто не пострадал, оказались помяты только машины.