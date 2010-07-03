План "Перехват" объявлен в Москве после ограбления мужчины

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Четверо неизвестных ограбили мужчину в столичном районе Выхино-Жулебино, в городе объявлен план "Перехват".

По данным источников в экстренных службах, пострадавшего ударили по голове топором, после чего отняли сумку с крупной суммой денег. Злоумышленники скрылись на автомобиле Dodge Caravan. Сумма ущерба может составлять 50 тысяч долларов, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе полиции подтвердили факт нападения на мужчину на улице Генерала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил у безработного сумку с семью миллионами рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.

