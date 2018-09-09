Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге

Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, авария произошла около дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту у метро "Рыбацкое". По предварительной информации, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси ПАЗ. Три человека, находящиеся в легковом автомобиле скончались на месте. В настоящий момент их пол и возраст уточняются.

Также в результате аварии пострадали пассажиры маршрутного автобуса. Их точное число и степень тяжести травм выясняются.

Ранее в августе семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области.

Авария произошла на 610-м километре автодороги "Россия". Мужчина за рулем Mercedes Sprinter, следуя в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и съехал в кювет. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

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