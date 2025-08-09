25 человек госпитализированы после взрыва газа на заводе в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

После хлопка газа на промышленном предприятии в городе Стерлитамак в Башкирии в больницу доставлены 25 человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

На месте ЧП задействованы 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Хлопок газа без последующего горения произошел в Башкирской содовой компании на Технической улице утром 9 августа. В результате пострадали 16 человек, эвакуированы 15.

К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники. На месте ЧП проводятся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, был организован контроль качества окружающей среды.

