Полиция изъяла боеприпасы и оружие у сотрудника автосервиса в Москве

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в помещении автосервиса в Береговом проезде, где работал 39-летний подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и части оружия", – заявил Васенин.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Во вторник, 9 августа, в России начали действовать новые правила контроля за оборотом оружия. Все гражданское и служебное оружие должно проходить криминалистическую экспертизу в Экспертном центре при МВД.

Касается нововведение всех категорий – от охотничьих ружей до спортивных рапир и средств самообороны. Между тем для рядовых владельцев оружия ничего не меняется – правила покупки и хранения остались прежними.

