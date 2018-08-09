Водитель автобуса сбил пешехода на северо-востоке Москвы

9 августа, 20:51
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Водитель рейсового автобуса сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, ДТП произошло около дома 14 по улице Бестужевых. Пешеход переходил дорогу на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Он был госпитализирован в столичную больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее пять человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Земляной Вал на пересечении с Яковоапостольским переулком. Рейсовый автобус маршрута "Б" столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии серьезных травм никто не получил. Однако все пострадавшие были доставлены в НИИ имени Склифосовского.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: