Водитель автобуса сбил пешехода на северо-востоке Москвы

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Водитель рейсового автобуса сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, ДТП произошло около дома 14 по улице Бестужевых. Пешеход переходил дорогу на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Он был госпитализирован в столичную больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее пять человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Земляной Вал на пересечении с Яковоапостольским переулком. Рейсовый автобус маршрута "Б" столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии серьезных травм никто не получил. Однако все пострадавшие были доставлены в НИИ имени Склифосовского.