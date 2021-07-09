Девочку за волосы затянуло в слив бассейна в отеле в Калининграде

Фото: СК РФ

Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля. Об этом говорится на сайте СК по региону.

Как уточняется, восьмилетнюю девочку за волосы затянуло в сливное отверстие бассейна. Другие посетители спа-центра смогли вытащить ребенка из воды. После произошедшего девочку госпитализировали.

"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи регионального управления СК устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям персонала отеля и родителей ребенка.

Ранее сообщалось, что в спорткомплексе на западе Москвы чуть не утонул ребенок. Трехлетняя девочка случайно упала в воду и начала захлебываться, ее успели вытащить сотрудники.