В Забайкалье создали штаб по ликвидации разрушений из-за дождевого паводка

9 июля, 14:05
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала документ, который подразумевает создание оперативного штаба по предотвращению последствий дождевого паводка. Накануне, во время природной катастрофы в регионе пострадали шесть населенных пунктов, передает ТАСС.
Губернатор порекомендовала главам районов, в которых наблюдается бедственная ситуация, ввести режим ЧС и организовать места для эвакуации населения в случае экстренной ситуации.
"Нужно обеспечить оповещение и эвакуацию жителей при обострении обстановки, организовать информирование о ситуации, привести в готовность силы и средства", – уточнила Жданова.
Губернатор поручила обследовать и укрепить мосты, а также организовать работы по очистке водопропускных устройств, которые находятся на территории населенных пунктов. Она отметила, что необходимо принять меры по защите жилья от затоплений и своевременной откачке воды из подвалов.
Реки Забайкальского края вышли из берегов после сильных осадков. Стихия настигла 157 домов и 630 приусадебных участков с населением более двух тысяч человек. Сейчас в регионе введен режим ЧС, так как ситуация с паводками в регионе может ухудшиться из-за надвигающегося циклона из Монголии. На месте стихийного бедствия работают спасатели.
Синоптики предвещают вторую волну осадков 11 и 12 июля. В начале недели прогнозируется подъем уровня воды в реках Нерча, Чита и Каренга, новые подтопления возможны в городах Чита и Нерчинск, а также на территории Тунгокоченского района.
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