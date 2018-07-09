На Забайкалье надвигается циклон из Монголии

9 июля, 11:12
Фото: ТАСС/Денис Захаров/Fotoimedia
Ситуация с паводками на Забайкалье может ухудшиться из-за надвигающегося циклона из Монголии. В регионе введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на начальника Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Ляшко.
"В ближайшие трое суток подъем воды в реках продолжится. Так, в Шилке вода поднимется на 133 сантиметра, в реке Чита около города подъем воды приблизится к 300 сантиметрам и выше, в реке Каренга – порядка 137 сантиметров", – цитирует ее слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в городе Шилка Забайкальского края из-за паводка подтоплены 135 домов и обрушился мост. Об этом сообщили в МЧС. Река Кия вышла из берегов из-за обильных дождей. В зоне бедствия оказались 560 домов, в которых живут примерно две тысячи человек. На кадрах видео, опубликованных в Сети, видно, как огромный кусок дороги ушел под воду всего за несколько секунд.
Режим ЧС из-за подтоплений также введен в Кабардино-Балкарии. Сейчас там ремонтируют размытые после паводка трассы и восстанавливают электро- и газоснобжение. По всей республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Река Баксан вышла из берегов после мощных ливней. Затопило единственную дорогу, ведущую в Приэльбрусье. Из опасной зоны эвакуировали сотни туристов. Не легче пришлось и местным жителям: три поселка оказались отрезанными от остальной республики.
По данным специалистов, пик паводка уже прошел – вода пошла на спад. Однако в ближайшие трое суток сохраняется вероятность сильных дождей.
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