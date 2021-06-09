В Армении из детсада с подозрением на отравление госпитализировали 11 детей

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В Ереване с подозрением на острый гастроэнтерит госпитализировали одиннадцать воспитанников детского сада, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

У детей рвота, тошнота и общая слабость. Их доставили в Национальный центр инфекционных болезней.

Отмечается, что одного ребенка выписали с письменного согласия родителей. Он продолжит лечение дома.

Причины заболевания сейчас выясняют. В дошкольном учреждении проводят эпидемиологические обследования, забирают пробы для лабораторного исследования.

В конце мая в детском саду Сахалина полуторагодовалый ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором. На месте мальчику помощь оказал медработник детсада, после ребенка отвезли в местную ЦРБ.