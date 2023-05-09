Женщина и ребенок погибли из-за упавшего дерева в Саратове

Фото: телеграм-канал "112"

Женщина с ребенком погибли в результате падения дерева в саратовском парке культуры и отдыха. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в своем телеграм-канале.

"Сегодня в городском парке Саратова на отдыхающих упало дерево. По предварительным данным, в результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще одна женщина и двое несовершеннолетних получили травмы", – отмечается в сообщении.

Губернатор региона Роман Басургин поручил начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину направиться на место случившегося.

По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Региональное управление Следственного комитета РФ в своем телеграм-канале добавило, что была начата проверка по факту происшествия. По предварительным данным, часть дерева упала возле детской площадки. Причиной мог стать ветер.

Ранее восьмилетний мальчик врезался в дерево, когда катался на тюбинге на северо-западе Москвы. В результате происшествия ребенок скончался. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по данному инциденту.

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