Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Татарстане

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В результате жесткой посадки легкомоторного самолета недалеко от села Калейкино в Татарстане погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вблизи села Калейкино совершил жесткую посадку самодельный самолет типа "Ермак". Погибли два человека, находившиеся на его борту", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Чусовском районе Пермского края.

В результате происшествия пострадали два человека, которые были на борту. У них диагностировали переломы. Их госпитализировали в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы.

