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Происшествия

12:36

Уголовное дело завели после крушения легкомоторного самолета в Приангарье

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Уголовное дело возбудили после крушения самодельного легкомоторного самолета и гибели двух человек в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, один из погибших – пилот, владелец летательного аппарата, совершавший пробный полет.

Трагедия произошла 23 апреля в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области, примерно в 170 километрах от областного центра.

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