Пациенты ГКБ №50 эвакуированы в другие корпуса и медучреждения – Ракова

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Все пациенты ГКБ №50 имени Спасокукоцкого, где произошел пожар, эвакуированы в другие корпуса и медучреждения, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что возгорание произошло в одном из помещений на первом этаже 6-этажного корпуса больницы. Там сработала пожарная сигнализация, после чего на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы.

"В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы", – отметила Ракова.

Ранее Сергей Собянин подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек. Он также отметил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.