На востоке столицы во время грозы никто не пострадал

На востоке столицы не зафиксировали обращений в экстренные службы во время прошедшей грозы.

"В Восточном административном округе Москвы в результате грозы и усиления ветра пострадавших нет. По данным пресс-службы префектуры ВАО, в экстренные службы округа обращений по поводу происшествий, связанных с ухудшением погодных условий, не поступало", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ВАО.

Всего в четверг, 9 мая, в столице в скорую помощь обратились и были госпитализированы пять человек. Все они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении ветра. Аналогичные погодные явления с грозой и порывистым ветром могут повториться в Москве 10 и 11 мая.