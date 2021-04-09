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Происшествия

11:24

В Крыму предотвратили теракт

происшествия регионы

Снимок с видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Двое исламистов планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Теракт удалось предотвратить, а злоумышленников задержать, передает пресс-служба ФСБ РФ.

"Предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", – говорится в сообщении.

Радикалы для совершения теракта готовили самодельные бомбы. Сразу после происшествия они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.

Взрывчатка и другие компоненты бомб с поражающими элементами, инструкции, переписка и голосовые сообщения с другими террористами были найдены дома у задержанных, личности которых не раскрывают.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму. Вопрос о заведении дела о подготовке теракта решается.

Ранее фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке террористического акта Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева признали виновными. Умматкулов получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок заключения Паттаева составит 8 лет.

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