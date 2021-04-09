В Крыму предотвратили теракт

11:24
Снимок с видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Двое исламистов планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Теракт удалось предотвратить, а злоумышленников задержать, передает пресс-служба ФСБ РФ.
"Предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", – говорится в сообщении.
Радикалы для совершения теракта готовили самодельные бомбы. Сразу после происшествия они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.
Взрывчатка и другие компоненты бомб с поражающими элементами, инструкции, переписка и голосовые сообщения с другими террористами были найдены дома у задержанных, личности которых не раскрывают.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму. Вопрос о заведении дела о подготовке теракта решается.
Ранее фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке террористического акта Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева признали виновными. Умматкулов получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок заключения Паттаева составит 8 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: