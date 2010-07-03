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18:27

В Дармштадте завершили анализ ДНК с места крушения бизнес-джета

происшествия за рубежом

18:27

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Фото: ТАСС/DPA/Boris Roessler

В прокуратуре Дармштадта заявили о завершении анализа ДНК с места крушения бизнес-джета. Все трое погибших являются гражданами РФ, сообщает ТАСС.

По словам представителя прокуратуры Роберта Хартмана, в авиакатастрофе погибли 55-летняя российская предпринимательница, ее 81-летний отец и 53-летний пилот". Расследование продолжается.

Летевший из Канна бизнес-джет марки Epic разбился в воскресенье, 31 марта, рядом с аэропортом Франкфурта-Эгельсбаха. На борту находились три человека.

В Следственном комитете России заявили, что на борту были глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Предварительные причины трагедии назовут в мае или июню, когда будет готов промежуточный доклад, уточнили в Федеральном управлении расследования авиационных происшествий.

Ранее источник заявил, что к крушению самолета привела потеря скорости при заходе на посадку.

происшествия за рубежом

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