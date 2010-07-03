Женщина избила двух девушек в столице

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Две девушки пострадали в результате конфликта в ресторане Burger King на улице 1-я Останкинская на северо-востоке столицы. По данному факту в МВД проводят проверку.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, потасовка произошла 7 апреля. Прибывшие на место сотрудники МВД опросили двух пострадавших девушек 16 и 18 лет.

Они пояснили, что около заведения получили телесные повреждения в области головы и груди от 23-летней москвички. Участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

5 апреля стало известно, что москвича, который заступился за девушку и в результате драки несколько дней провел в коме, приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно.