Морковь подралась с гамбургером в центре Владивостока

Во Владивостоке подрались два промоутера, один из которых был в костюме моркови, а второй – гамбургера. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.
Инцидент произошел на пешеходной улице адмирала Фокина и на пешеходном переходе улицы Алеутская. Перепалка быстро переросла в драку. "Морковь" повалила своего оппонента на асфальт, а затем несколько раз пнула. Конфликт сопровождался криками и нецензурными выражениями. Никто из прохожих вмешаться не решился. По словам свидетелей драки, "гамбургер" пообещал "позвать пацанов" и устроить бой-реванш.
Причина конфликта осталась неизвестной. Пользователи интернета иронично отмечают, что молодые люди представляли разные заведения общественного питания и, вероятно, не поделили территорию. Также есть версия, что видео является оригинальной акцией против фаст-фуда.
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